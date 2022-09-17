Tatar: Anlaşma olacaksa da olmaz!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar CNN Türk ekranlarında , ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını değerlendirildi. Kararın çok yanlış olduğunu vurgulayan Tatar, "1974'den beri uygulanan bu ambargonun kaldırılması sonrası Kuzey de tedbirini alacak ve gerilim yükselecek. Gerek yoktu diye düşünüyorum" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu sabah 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırdığını duyurdu. CNN Türk yayınına katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,ABD'nin kararını "Bu kararı çok yanlış olarak değerlendiriyorum. Adada hem kuzeyde hem güneyde olumsuz algının yerleşmesi için bir hava gelişecek. 1974'den beri uygulanan bu ambargonun kaldırılması sonrası Kuzey de tedbirini alacak ver gerilim yükselecek.Gerek yoktu diye düşünüyorum" sözleri ile değerlendirdi.

"ANLAŞMA OLACAKSA DA OLMAZ"

Ersin Tatar konuşmasına şöyle devam etti;

"Silah ambargosunun kaldırılmasından bahsediyoruz. Diledikleri silahı ABD'den alabilecekler. Ege'de yaşanan gerginliği görüyoruz. Lozan'a rağmen orada silahlandırmaları görüyoruz.Şimdi bu Kıbrıs'a da yayılacak. Böyle bir şeyin Kıbrıs meselesinin çözümüne hiçbir katkısı olmaz. Aksine bir anlaşma olacaksa böyle bir ortamda olmaz. Türkiye Cumhuriyetinin açıklamalarını destekliyoruz. Biz sadece kendi hakkımız ve hukukumuz peşindeyiz.

SONUN BAŞLANGICI OLUR

Bu karar sonun başlangıcı olur. Bu silahlarla neye hizmet edecekler, neyin peşindeler emin değilim.

Kıbrıs'ta Türk-Yunan dengesi her zaman olmuştur. Bütün bunlar KKTC'nin egemenliğinin önemini göstermektedir. Biz buradan baktığımızda varlığımızı Türkiye'ye borçluyuz. Türkiye büyük bir devlet. Biz de KKTC olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikteyiz, beraberiz. Ona göre hakkımızı hukuku muzu korumak en büyük dileğimizdir. Bizim egemenliğimiz olmazsa bunlar bizi hap gibi yutar.

Siz bizimle Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir anlaşma yapmak isterseniz böyle olaylara girmeyeceksiniz. Bizim kimse ile çatışma niyetimiz yok. Sizin de yoksa neden silah alıyorsunuz?"

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17/09/2022 15:14