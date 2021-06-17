Tatar, “Antalya Diplomasi Forumu”na katılmak amacıyla Türkiye’ye gitti

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17/06/2021

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Tatar, “Antalya Diplomasi Forumu”na katılmak amacıyla Türkiye’ye gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak “Antalya Diplomasi Forumu”na katılmak amacıyla Türkiye’ye gitti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Tatar saat 16.15’te KKTC’den ayrıldı.

Antalya’da 18-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu’na devlet başkanları, dışişleri bakanları ve temsilcilerinden oluşacak 1300 üst düzey yetkili katılıyıor.

 “Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar” temasıyla gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu’nda, gündemdeki önemli bölgesel ve küresel meseleler çözüm odaklı tartışılacak, uluslararası sorunlar diplomasi yoluyla ele alınacak.

Antalya’da NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenecek forum, yarın öğleden sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun forumu takdim etmesiyle başlayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşması yapacağı forum, devlet ve hükümet başkanlarının ve katılımcılar yer alacağı panellerle devam edecek. Forum, 20 Haziran Pazar günü saat 11.00’da Mevlüt Çavuşoğlu’nun düzenleyeceği basın toplantısı ile sona erecek.

17/06/2021 18:36
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TAGS: Tatar, “Antalya Diplomasi Forumu”na katılmak amacıyla Türkiye’ye gitti, haberkibris,
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