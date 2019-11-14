Tatar: Aranıyor muyum olayı espriydi

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’deki FOX TV’de bu sabah katıldığı programda “İnterpol tarafından aranıyor muyum” konusunun sorulması üzerine o konunun espri olduğunu söyledi.

Sunucunun “Neden İnterpol’e aranıyor musunuz” diye sorusuna Tatar, yıllar önce Asil Nadir’in şirketi Poly Peck’te çalıştığını ve Asil Nadir’in olaylarına kendisini de karıştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Tatar, muhaliflerin hakkında dava olduğunu ve hesap vereceğini söylediğini belirtti. Tatar, muhaliflerine espri yaparak “Sordum benim hakkımda hiçbir şey yok” yazısını gösterdiğini belirtti.

14/11/2019 15:16