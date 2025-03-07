Tatar: Arıklı’nın "Tatar bağımsız aday olursa destekleriz" açıklamasını yerinde buldum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kanal T’deki yayında UBP ya da bağımsız adaylık süreci ile ilgili önemli mesajlar verdi.

UBP’li olduğunu gizlemediğini belirten Tatar, “ Adaylıkla ilgili henüz tam net bir şey alamadım. Ben Genel Başkan ve Genel Sekretere söyledim. Ben UBP kökenli bir insanım. Bunun tartışması olmaz ama Anayasal noktada, Denktaş Bey, Derviş Bey, Cumhurbaşkanlığı ikinci seçiminde bağımsız aday oldular. Daha 8 ay var, ben nasıl UBP logosu ile gezeceğim diye eleştiri olacak. Ben bu konuyu partiye, parti meclisine bırakıyorum” dedi.

“YDP Başkanı Arıklı’nın Tatar bağımsız aday olursa destekleriz açıklamasını yerinde buldum” diye konuşan Tatar, “ Bir yarış olacak. Nasıl olsa ikinci tura kalır diye yaklaşım oluyor. Bu kez ilk turdan bu işi ciddiye almak lazım. Ben egemenlik siyasetime destek istiyorum. Bunu kolay sağlamadık” ifadelerini kullandı