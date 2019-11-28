Tatar artık aranmıyor, tutuklama kararı yok

İstanbul temaslarını tamamlayan Başbakan Ersin Tatar, Strazburg’a gitti.

Öte yandan bir süredir kamuoyunu meşgul eden Tatar’ın Avrupa’da Poly Peck şirketi davaları nedeniyle tutuklabacağı konusu da gündemden kalktı.

İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi SFO’nun Ersin Tatar’a gönderdiği mektupta tutuklanma gibi bir durumunun olmadığını belirttiği ifade ediliyor. Mektupta Tatar’ın Poly Peck Davasından yargılanmasında kamu yararı kalmadığı için tutuklama gibi bir durumun oluşmayacağı kaydediliyor.

Tatar’ın Strasburg temaslarını tamamlamasının ardından yıllardır yaşadığı ve işlediği Londra’ya geçeceği kaydedildi. Başbakan Tatar’a eşlik eden UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Havalimanı’ndan fotoğraf paylaştı. Heyette, UBP Dışilişkiler Sorumlusu Tahsin Ertuğruloğlu da yer alıyor.

28/11/2019 09:20