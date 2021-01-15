Tatar: Aşılama, turizm ve eğitimin önünü açmak için zemin oluşturacak

Covid 19 aşıları yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Acil Durum Hastanesi'nde aşı oldu.

Sağlık Bakanı Ali ile birlikte koronavirüs aşısı yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamada bulundu.

Ersin Tatar şu ifadeleri kullandı Bugün aşı oldum. Sağlık Bakanı Ali Pilli ve tüm Sağlık çalışanlarını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederim. Sağlıkta olağanüstü bir başarımız var. Bu aşıları büyük bir özveriyle bize gönderen Türkiye’ye teşekkürler. Sağlık Bakanı ile ben ilk aşıyı olduk. Dünya aşı bulmak ve aşılamak için mücadele içindedir. Aşıların dün gelmesiyle aşılama bugün başladı. AB’den gelecek aşıları da kullanacağız. Sağlık Bakanının yaptığı aşı planı kapsamında herkes aşılansın. Aşılamada belli bir oranın yakalanması durumunda turizm ve eğitimin önünü açmak için zemin oluşturulacaktır. İngiltere’de 100' den fazla insanımızı kaybettik. Ailerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün aşı oldu bugün bizde başladı.

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15/01/2021 11:25