Tatar, Atatürk İlkokulu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması nedeniyle bu sabah, Lefkoşa’da Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

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13/09/2022
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Tatar, Atatürk İlkokulu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması nedeniyle bu sabah, Lefkoşa’da Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar sınıfları gezerek öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, başarılı bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

Öğrencilerin, öğretmenlerinin yardımlarıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için Türkçe, İngilizce, matematik ve sosyal bilimler derslerini iyi öğrenmeleri gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin topluma yararlı bireyler olarak yetişeceklerine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Gözlerinizdeki pırıltıyı görüyorum. Öğretmenlerinizin değerini biliniz. Hayatta başarılı olabilmek için iyi çalışınız. Ailenize yakışır bir şekilde kendinizi geliştirerek hayata hazırlanınız. Yeni eğitim yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız bizim için çok önemlidir. Çocuklarımızın geleceği, ülkemizin geleceğidir” ifadelerini kullandı.

13/09/2022 13:59
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TAGS: tatar, atatürk ilkokulu,
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