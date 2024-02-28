Tatar: Atletizmcilerimiz devletimiz için büyük bir değerdir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve beraberindeki heyeti kabulünde, atletizmcilerin devlet için değerine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, atletizmde aile ve antrenörün rolü yanında kişisel başarının çok önemli olduğunu söyledi.

Atletizimcilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına büyük bir değer olduğuna işaret eden Tatar, devletin imkanlarını artırıp gelecek nesillerin örnek alacağı sporcuların yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Genç atletleri tebrik edip, başarılar dileyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde birçok atlet içerisinden sıyrılıp başarılı olmanın önemine vurgu yaptı.