Tatar, Azerbaycan ile bağların gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Haydar Aliyev’in Hayatından 100 An” kitabının imza törenine ve Azerbaycanlı ressam Aida İbrahimova’nın resim sergisinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, “Azerbaycan ile aramızdaki milli, kültürel ve diplomatik bağların gelişmesi için irade ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.

Karabağ savaşında Kıbrıs Türkü'nün her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu ifade eden Tatar,

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “bir millet üç devlet” anlayışının kökleşmesi ve gelişmesinin önemine işaret etti.

Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti’nin Azerbaycan ile olan bağların gelişmesi için yürüttüğü faaliyetlerin önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün iki devletli yeni siyasetinin Azerbaycan’dan büyük destek bulduğunu kaydetti. Azerbaycan medyası ve kamuoyunun Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu söyleyen Tatar, “Çalışmalar, tarihten bize emanet edilen kutsal bağlarımızın, milli ve manevi değerlerimizin taçlandırılmasıdır” dedi.

Azerbaycan’a gerçekleştirecekleri ziyaret sonrası önemli gelişmeler olması temennisinde de bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim için önemli olan KKTC’nin tanınması yolundaki çalışmalardır” dedi.

Avrupa Birliğinin Kıbrıs Türkü’ne yapmakta olduğu haksızlıklara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu ziyaretler ve münasebetlerin engellenmeye çalışıldığını, Kıbrıs Türkü’nün kendi bağımsızlığı ve iradesiyle bu topraklarda onurlu bir yaşam sürmesinin bir insan hakkı olduğunu vurguladı.

Karşı tarafın zihniyeti kaynaklı baskılara rağmen önemli adımların atılmaya devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nda anayasal ismiyle KKTC’nin gözlemci statüsünde yerini aldığını anımsattı.

Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i rahmetle anan Cumhurbaşkanı Tatar, doğumunun 100. yılında Aliyev’i böyle bir etkinlikte anmanın ve ilkelerini ifade edebilmenin önemli olduğunu, Haydar Aliyev’in oğlu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de çalışmalarını, başarılarını minnet duygusuyla takdir ettiğini kaydetti.

-Savaşı endişe ile izliyoruz

Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ardından Filistin’de yaşanmakta olan olayları endişe ile izlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, savaşın acılarını yaşayan Kıbrıs Türkü’nün asla 1974 öncesine dönmek istemediklerini tüm dünyaya ve karşı tarafa anlatmaya çalıştıklarını söyleyerek, iki devletli çözüm siyaseti yolunda ilerlediklerini ve mücadele vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.