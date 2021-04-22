Tatar Aziz Ataoğlu’nun Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun babası Aziz Ataoğlu’nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Turizm ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Fikri Ataoğlu’nun kıymetli babası Aziz Ataoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Fikri Ataoğlu’na, aile fertlerine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.”

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22/04/2021 14:24