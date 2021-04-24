Tatar, Babası Rüstem Tatar’ın Cenaze Töreni Nedeniyle Halka Çağrıda Bulundu

CUMHURBAŞKANI TATAR, BABASI RÜSTEM TATAR’IN CENAZE TÖRENİ NEDENİYLE HALKA ÇAĞRIDA BULUNDU: “HALKIN SAĞLIĞI BENİM İÇİN ÖNEMLİ”

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24/04/2021

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Tatar, Babası Rüstem Tatar’ın Cenaze Töreni Nedeniyle Halka Çağrıda Bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, babası Rüstem Tatar’ın vefatı nedeniyle, başsağlığı ve taziye dileyenlere teşekkür ederek, halka  çağrıda bulundu ve “halkımıza, yakınlarımıza ve sevenlerimize çağrım; cenaze törenine katılmamaları yönündedir” dedi.  

Tatar, açıklamasında, bugün gerçekleşecek olan cenaze törenine  Covid-19 tedbirleri çerçevesinde sadece birinci derece aile yakınlarının katılacağını  belirtti ve şunları dile getirdi:

“Babamın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunun  yakınlarımıza, sevenlerimize ve halkımıza  çok teşekkür ederim.

Cenaze töreni bugün Lefkoşa Kabristanlığı’nda  gerçekleşecektir. Covid-19 salgını dolayısıyla, halkımızın sağlığını düşünmek ve koruyucu tedbirlere uymak  benim en önemli görevlerimden biridir.

Bu nedenle halkımıza, yakınlarımıza ve sevenlerimize çağrım; cenaze törenine katılmamaları yönündedir.

Biliyorum ki, babam Rüstem Tatar’a  son görevlerini yerine getirmek isteyenler  bu durum karşısında üzüleceklerdir. Ama belirttiğim gibi, halkın sağlığını korumak benim görevimdir. Bir kez daha, başsağlığı dileğinde bulunan ve taziyelerini iletenlere teşekkür ederken,  halkımın  çağrım nedeniyle beni anlayışla karşılayacağını biliyorum. Dualarınızı eksik etmeyiniz.”    

24/04/2021 09:29
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TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rüstem Tatar
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