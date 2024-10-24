Tatar Bakanlar Kurulu'na New York'taki yemekle ilgili bilgi verdi

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24/10/2024

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Tatar Bakanlar Kurulu'na New York'taki yemekle ilgili bilgi verdi

Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu'na New York'taki gayri resmi  akşam yemeği konusunda bilgi verdi ve son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre  Tatar, bugün saat 15.00'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık ederek, Başbakan ve Bakanları New York'ta gerçekleşen gayri resmi akşam yemeğine dair bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, son gelişmelerle ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

24/10/2024 22:15
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TAGS: Tatar Bakanlar Kurulu’na New York’taki yemekle ilgili bilgi verdi
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