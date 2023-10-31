Tatar: “Başarılı iş kadınlarımızın sayısı artıyor”

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31/10/2023

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Tatar: “Başarılı iş kadınlarımızın sayısı artıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada ülke ekonomisinin gelişimine katkı yapan paydaşlar arasında Kıbrıs Türk kadınının önemli role sahip olduğunu belirterek, sayısı artan iş kadınlarının ekonomiye yön vermekte olduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların mesleki başarılarını iş dünyasında ve her türlü alanda ön plana çıkarmasının önemini vurguladı.

31/10/2023 16:24
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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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