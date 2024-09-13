Tatar, Basketbol Federasyonu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdin Tatar, Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile federasyonun Antrenör Kursıunda görev alanFederasyon Genel Koordinatörü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Yatd.Doç. Dr Seyfi Savaş,Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitmeni Cem Çağal ve Basketbol Kulüpler Birliği Başkanı Tahir Doyer’i kabul etti.

Görüşmede Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, Tatar’a federasyonun faaliyetleri ve yapılmakta E Kademe Antrenör Kursu hakkında bilgi verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitmeni tarafından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a forma hediye edildi.

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