Tatar, belediyeler reformuyla ilgili siyasi parti başkanlarıyla görüştü

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09/04/2022

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Tatar, belediyeler reformuyla ilgili siyasi parti başkanlarıyla görüştü

Meclis gündeminde belediyeler reformuyla ilgili yer alan 4 tane yasa tasarısına yönelik bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantı sonrasında basına açıklama yaptı.

Tatar, “Gelinen aşamada bir reform beklentisi içindeyiz. En erken zamanda bir uzlaşı mutabakat ve ardından komitede değerlendirilerek genel kuruldan geçmesiyle bu reformların yapılması ve halka daha iyi hizmet hepimizin beklentisidir” dedi.

Tatar, yapılacak değişikliklerle belediye sayısının azalırken belediyelerin gelirlerinin artırılacağını, böylece halka daha iyi hizmet verileceğini kaydetti.

Tatar, “Etkin ve daha iyi hizmet temennimizdir” diyerek belediyelerle ilgili yasal düzenlemelere katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

09/04/2022 16:26
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TAGS: Tatar, belediyeler reformu, siyasi parti başkanları
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