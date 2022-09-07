Tatar 'Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel)' Yasayı onayladı

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasayı

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07/09/2022

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Tatar 'Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel)' Yasayı onayladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Belediye sayısının 18'e indirilmesi ile ilgili yasayı onayladı.

Muhalefetin ve sendikaların büyük tepki gösterdiği tasarı 25 Ağustos'ta hükümetin oylarıyla, oyçokluyla yasalaşmıştı.

 Yasanın imzalandığı Resmi Gazete'de şöyle duyuruldu:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin 24 Ağustos 2022 tarihli sekizinci Olağanüstü Birleşiminde oyçokluyla kabul olunan  'Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası' Anayasanın 94'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan olunur "

 

 

 

 

 

07/09/2022 16:35
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TAGS: TATAR, onay, belediye,
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