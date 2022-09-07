Tatar 'Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel)' Yasayı onayladı
Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasayı
07/09/2022
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Belediye sayısının 18'e indirilmesi ile ilgili yasayı onayladı.
Muhalefetin ve sendikaların büyük tepki gösterdiği tasarı 25 Ağustos'ta hükümetin oylarıyla, oyçokluyla yasalaşmıştı.
Yasanın imzalandığı Resmi Gazete'de şöyle duyuruldu:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin 24 Ağustos 2022 tarihli sekizinci Olağanüstü Birleşiminde oyçokluyla kabul olunan 'Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası' Anayasanın 94'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan olunur "