Tatar: Berlin'deki görüşmeyle ilgili kimsenin fazla bir beklentisi yoktur

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun toplantısında 62’inci madde tahtında yapılan konuşmalarda Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’ta KKTC bayrağının yakılması konuları gündeme geldi…

Başbakan Ersin Tatar süreci yakından izlediklerini belirterek, Berlin’deki görüşmenin gayrı resmi olduğunu ifade etti…

Olağanüstü kritik bir dönemden geçildiğini anımsatan Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Berlin de yapacağı görüşmelerde söyleyeceklerine dikkat etmesi gerektiğini kaydetti…

Güney’de bayrak yakılmasını kınadıklarını ve kınamaya devam edeceklerini belirten Başbakan, “karşı tarafta azımsanmayacak sayıda insan Kıbrıs Türk halkına ihanet ediyor” dedi…

Başbakan Tatar, Rum makamlarının bayrak yakılmasına tepki göstermediğine de dikkat çekti…

Başbakan, Berlin’deki görüşmeyle ilgili kimsenin fazla bir beklentisi olmadığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkını temsil eden Cumhurbaşkanının da ülkenin tamamını temsil ettiğini unutmayacağını tahmin ettiğini vurguladı…

Başbakan Tatar, egemen eşitlikten yana olduklarını da yineledi…

18/11/2019 17:43