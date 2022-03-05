Tatar, Birkan Uzun için düzenlenen anma gecesine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika’da geçirdiği kayak kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Birkan Uzun için düzenlenen anma gecesine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar anma gecesinde yaptığı konuşmada, “Ne mutlu bize ki ülkemizden böyle bir evlat çıkmıştır. Birkan Uzun, her zaman kalplerdeki müstesna yerini koruyacaktır” ifadelerini kullandı.

Tatar, “7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın 5 kıtasının en yüksek noktasında ve son olarak Antarktika’daki Winson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve Amerika’da geçirdiği talihsiz bir kayak kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Birkan Uzun için düzenlenen anma gecesine katıldı.

Tatar yaptığı konuşmada, Birkan Uzun’un Antarktika’nın yüksek dağlarında çektiği videoyla ve verdiği mesajlarla herkesi etkilediğine dikkat çekerek, “Heyecanla Birkan’ı KKTC’de ağırlamayı beklerken, maalesef ölüm haberini aldık” dedi.

Birkan Uzun adının ilelebet yaşatılmasının önemine vurgu yapan Tatar, Uzun’un, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını sürdürmesi gerektiği yönünde verdiği mesajların çok kıymetli, gurur ve övünç kaynağı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ne mutlu bize ki ülkemizden böyle bir evlat çıkmıştır. Birkan Uzun, her zaman kalplerdeki müstesna yerini koruyacaktır” diyerek Birkan’a Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

“SEVDİKLERİNİZE SARILIN, YARIN O FIRSATINIZ OLMAYABİLİR”

Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun da konuşmasında, acılarının çok büyük olduğunu ve oğlu Birkan’ın maneviyatını yaşatmak istediklerini belirterek; “Sevdiklerinize sarılın, yarın o fırsatınız olmayabilir” diye konuştu.

Oğlu Birkan Uzun’un üstlendiği görevle ülkeye gurur yaşattığını anımsatan Uzun, onun ışığının gençlere umut olduğunu ve değerlendirilmesi gereken mesajlarıyla yurt dışında KKTC bayrağını dalgalandırmanın onurunu yaşattığını vurguladı.

Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra; Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakan ve milletvekilleri, Birkan Uzun’un ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma etkinliği, Birkan Uzun’un Antarktika’nın Winson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını açarak verdiği mesajları içeren videosunun izlenmesiyle tamamlandı.

Bu habere tepkiniz:



05/03/2022 12:08