Tatar: Birleşmiş Milletler özel temsilci değil, kişisel bir temsilci atayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Konusunda yeni bir süreç başlıyor” gibi bir durumun sözkonusu olmadığını söyledi. “Birleşmiş Milletler Özel Temsilci değil, Kişisel bir temsilci atayacak” vurgusu yapan Tatar, “ Bu Kişisel temsilci, Güvenlik Konseyi’ne değil, Genel Sekretere bağlı olacak ve görev süresi 6 Ay’ı aşmayacak” dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT Özel yayınında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı Tatar, Kıbrıs Konusu ile ilgili soru üzerine önemli açıklamalar yaptı. Kıbrıs Konusu’nda sürdürülen yeni politikaya Türkiye’nin tam desteğinin sürdüğünü belirten Tatar, Kıbrıs’ta federal bir çözümün artık mümkün görünmediğini ifade etti. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için Özel temsilci ataması ile ilgili soru üzerine de Tatar, “ Özel değil, Kişisel Temsilci atanacağını vurguladı. Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ın 6 ayı aşmayacak bir süreyle atanacağını, Güvenlik Konseyi’ne değil, Genel Sekretere bağlı çalışacağını, tek görevinin ise yeni ve resmi bir müzakere sürecine geçilebilmesi için iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığını araştırma olacağını vurguladı. Kıbrıs Türk Tarafının bu şartların karşılanmasının ertesinde BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilci atamasına rıza verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu atamanın yakın zamanda gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti. Tatar, “Kıbrıs Konusunda yeni bir süreç başlıyor” gibi bir durumun sözkonusu olmadığını sözlerine ekledi.

Bu habere tepkiniz:

