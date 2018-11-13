HABER KIBRIS

Tatar: Birlikte çalışmayı görev bileceğim

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar dün akşam Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

ads
13/11/2018

Tatar: Birlikte çalışmayı görev bileceğim

Başkan Seran Aysal, Tatar’ın 16 Oda’yı çatısı altında toplayan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade etti ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

UBP Genel Başkanı Tatar da açıklamasında, “ çok önemli konularda bilimsel ve teknik çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşunda bulunmaktan, yapılan çalışmaları dinlemekten mutlu olduğunu” belirtti.

Ersin Tatar,  “ UBP Genel Başkanlığı süresince sivil toplum örgütleri ile  işini bilen, ehil kişilerin görüşlerini almayı, onlarla birlikte çalışmayı  görev bileceğini” vurguladı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs, ulusal birlik partisi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.