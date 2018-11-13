Tatar: Birlikte çalışmayı görev bileceğim

Başkan Seran Aysal, Tatar’ın 16 Oda’yı çatısı altında toplayan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade etti ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

UBP Genel Başkanı Tatar da açıklamasında, “ çok önemli konularda bilimsel ve teknik çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşunda bulunmaktan, yapılan çalışmaları dinlemekten mutlu olduğunu” belirtti.

Ersin Tatar, “ UBP Genel Başkanlığı süresince sivil toplum örgütleri ile işini bilen, ehil kişilerin görüşlerini almayı, onlarla birlikte çalışmayı görev bileceğini” vurguladı.