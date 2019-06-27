Tatar: Bizi Türkiye'den kimse koparamaz

Başbakan Ersin Tatar, Vakıflar İdaresi’nin davetiyle Türkiye’den gelen heyeti kabul etti.

Heyette, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih yüksek Kurumu Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Türk Tarih Kurumu Bilimsel Araştırma Uzman Müdürü Uğur Cenk Deniz İmamoğlu bulunuyor.

Heyete, kabulde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Benter de eşlik etti. Kabulde UBP Milletvekili Menteş Gündüz de yer aldı.

HEKİMOĞLU

Türkiye Atatürk Kültür, Dil ve Tarih yüksek Kurumu Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye’den selamlar getirdiğini belirterek, iki ülke arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesi ve ila nihai sürdürülmesi için kültürel ilişkileri önemsediklerini söyledi.

“Siyasetin ve ticaretin rüzgarı farklı eser ama kültürün rüzgarı bir kere eser yerleştireceklerini yerleştirir” diyen Hekimoğlu, Vakıflar İdaresi’yle bir dizi projede çalışma imkanı bulmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Hekimoğlu, şimdi ve gelecekte yer alacakları tüm programlarda işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.