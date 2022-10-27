Tatar: Bizim için bir gurur kaynağıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Sporcularımızın, özellikle Türkiye Cumhuriyeti milli takımında yer alması ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmesi, bizim için bir gurur kaynağıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve sporcularını kabul etti.

Kabuldeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki turnuvalarda büyük başarılar elde eden badminton sporcularına ve ayrıca geçtiğimiz aylarda Bulgaristan’da düzenlenen turnuvalarda altın madalya kazanan Nehir Deniz’i tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin en iyi imkânlarla bu sporu yapabilmesini temenni etti.

Birtakım engellemelere rağmen yola devam edildiğini belirten Tatar, federasyon başkanı, antrenörler ile sporcuların dirayetli duruşunun önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle başarılı sporcuların, gençlere örnek olmasını temenni ediyorum. Kıbrıs Türk gençliği, uluslararası müsabakalarda başarılı olup bayrağımızı en iyi şeklide temsil ediyor. Her zaman yanımızda olan Türkiye milli takım yöneticilerine de teşekkür ederim.”

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27/10/2022 14:01