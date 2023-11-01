Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Lacroix’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere bugün adaya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşme saat 17.00’de başladı.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, müzakere heyeti üyeleri ve danışmanların da yer aldığı görüşmede Lacroix’ya BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart eşlik ediyor.

Lacroix bugğn saat 15.30'da Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile de görüştü.