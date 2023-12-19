Tatar, BM’nin yeni temsilcisine seslendi: KKTC tanınmadığı sürece müzakere yok

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19/12/2023

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Tatar, BM’nin yeni temsilcisine seslendi: KKTC tanınmadığı sürece müzakere yok


Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de “Harici” adlı Web sitesine önemli açıklamalar yaptı.

“Toprak satışı ile ilgili iddialar dedikodulardan ibaret” diyen Tatar, “Keşke daha fazla Türk vatandaşı buraya gelip ev alsa” şeklinde konuştu.”

Rusya'nın konsolosluk açması çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade eden Tatar, “Ukrayna savaşından sonra Güney Kıbrıs'ta Ruslara yönelik çok haksız uygulamalar oldu” diye ekledi 

Yeni atanacak BM özel Temsilcisine mesaj veren Tatar, “KKTC tanınmadığı sürece müzakere yok” dedi

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19/12/2023 14:32
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TAGS: Tatar, BM, haber
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