Tatar, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Tokel ve Müdürü Özkurt’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Başkanı Özdemir Tokel ve BRTK Müdürü Meryem Özkurt’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun Kıbrıs Türkü için önemli bir kurum olduğunu belirterek, BRTK’nın kuruluşunun 61. yılında tüm kurum ve çalışanlarını tebrik etti.

İletişim çağında dinamik yayıncılığın ve Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurmanın önemine vurgu yapan Tatar, kurumun kuruluşunda büyük emeği geçen isimleri yad etti. “Mücahidin ruhu yaşamaktadır. Bayrak Radyosu devletimizin sesi olarak önderlik yapmaktadır.” diyen Tatar, içinde bulunulan çağda teknolojik yayınların, yayın kalitesi, görüntü, içerik ve rekabetin önemini dile getirdi.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin BRTK’yı takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Sesimizi duyan tüm Kıbrıslı Türklere seslenmek istiyorum. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanlarımızın tek yürek olduğunu biliyorum. KKTC sevdalıları olarak kalpleri hep burada atmaktadır.” dedi.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt ise, 1963 yılında zor şartlar altında kurulan Bayrak Radyosu’nun 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 27 Aralık tarihinde yapılacak resepsiyona Tatar’ı davet etti.