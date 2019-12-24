Tatar, BRTK’nın 56’ncı kuruluş yıldönümü kutladı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, hükümet olarak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun gelişmesi için, BRTK Yasası’nın günümüz koşullarına göre düzenlenmesi de dahil, üzerlerine düşenleri olanakları zorlayarak yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Ersin Tatar BRTK’nın 56’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar mesajında şunları kaydetti:

“’Bayrak Radyosu’ Kıbrıs Türkünün varoluş, özgürlük ve Devlet kurma sürecinin en önemli evrelerinden biri olan 21-25 Aralık 1963 Rum saldırılarına karşı direnişimizin en önemli kuruluşlarından, sembollerinden biridir.

O direnişi başlatarak Kıbrıs’ın Yunan olmasını engelleyen babalarımız, dedelerimizin başlıca moral kaynağı mücahidin sesi Bayrak Radyosu idi.

Uzun süre üzüntülerimizi, sevinçlerimizi, bayram coşkularımızı sadece ve sadece Bayrak Radyosu ile yaşadık. En önemli haberleri ondan öğrendik.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın başladığını Bayrak Radyosu’ndan bizlere ve tüm Dünyaya açıkladı.

Mücadelemizi taçlandırdığımız, bu topraklarda kendi kimliğimizle, kendi değerlerimize sahip çıkarak egemen bir Halk olarak yaşamak istediğimizi tüm dünyaya haykırdığımız, yani bağımsızlığımızı ilan ederek Devletimizi kurduğumuz gün olan 15 Kasım 1983’de de artık bünyesine televizyonculuğu da alan ‘Bayrak’ görevini layıkıyla yerine getirmişti.

“ÖVÜNÇ DUYULACAK BAŞARILARI KADAR, ZORLUKLAR, SORUNLAR..”

Neden bunları ifade ediyorum?

Çünkü, tarihini bilmeyenlerin, tarihlerini ve talihlerini gün gelir başkaları yazar…

Yayıncılığın içinden gelen, önceleri Maliye Bakanlığı, şimdi de Başbakanlık yapan bir kardeşiniz olarak Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun övünç duyulacak başarıları kadar, zorluklarını, sorunlarını da biliyorum.

Hükümet olarak, değişen ve gelişen radyo-televizyon yayıncılığı ile buna eklenen yeni medya olgusunda Devlet’in mutlaka etkin bir şekilde yer alması gerektiğinin bilincindeyiz.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 3 televizyon, 6 radyosu ile Anayasal ve yasal çizgide vereceği haberler, yapacağı açık oturum programları, sunacağı kültür, eğitim, eğlence, spor ve belgesel yayınlarının Devletimizin gelişmesine, halk olarak daha ileri noktalara ulaşmamıza ciddi katkı sağlayacağı kesindir.

Hükümet olarak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun gelişmesi için BRTK Yasası’nın günümüz koşullarına göre düzenlenmesi dahil üzerimize düşenleri olanaklarımızı da zorlayarak yapmaya hazırız.

ÖZGÜRLÜKÇÜ MİLLİ RUH

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, 46 yıl önce Bayrak Radyosu’nu en zor koşullarda, silahlı saldırı altında kuran özgürlükçü, milli ruh yaşıyor.

Emin olunuz ki, hem ülkemizin hem de Bayrak Radyo Televizyon Kurumumuzun geleceği bugünlerden çok daha güzel olacak.

Bu duygu ve düşüncelerle Bayrak Radyosu’nun kurucularından aramızda olanları şükranla, aramızda olmayanları rahmetle anıyor, kuruluşundan bu yana Kurum’a hizmet verenlere teşekkür, sevgi ve saygılarımı sunuyor, BRTK’na nice nice başarılı yıllar diliyorum.”

24/12/2019 21:04