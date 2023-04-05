Tatar: Bu acı kelimelerle anlatılamaz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar görüşmede, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin çalışmalarına her zaman destek vereceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin asla unutulmayacağını, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade ederek, yaşanan acının kelimelerle anlatılamayacağını söyledi.

Hayatını kaybeden çocukların ailelerinin, bu haklı davayı savunmak ve çocukların adını yaşatmak amacıyla kurduğu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yapacağı çalışmalara her zaman destek vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların adlarını yaşatacaklarını kaydetti. Tatar, Kıbrıs Türk halkının tek yürek olup ailelerin acısına paylaştığını vurguladı.

“Toplumsal bir mesele haline gelen bu olayla ilgili olarak yapılan çalışmalar, gençliğe ve spora yapılan bir katkıdır. Çocuklarımızın adları, spor alanında yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla özdeşleşmiştir. Bu bağlamda elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Kalbimiz her zaman sizinle olacaktır. Kıbrıs Türk halkı, çocuklarımızın adlarını hiçbir zaman unutmayacaktır” diyen Tatar, bu olayın bir devlet meselesi olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu davaya destek verdiğini anlattı.

Çocukların, öğretmen ve velileriyle birlikte spor müsabakalarında KKTC’yi temsil etmek için gittikleri Adıyaman’da şehit olduklarını anımsatan Tatar, hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır diledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da yaptığı konuşmada, bu davaya verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkürlerini sunarak, bazı projelerin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Bu habere tepkiniz:



05/04/2023 19:10