Tatar: “Bu acıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, GAÜ’nün Milli Mücadele ve Şehitleri Anma programı kapsamında KKTC’ye gelen Binbaşı Nihat İlhan’ın kızı Yrd. Doç. Dr. Şebnem İlhan ve akrabası Prof. Dr. Nafia Fulya İlhan’ı da ağırladı.

GAÜ Eğitim Fakültesi ve İletişim Fakültesi ile BRTK iş birliğinde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra, Yrd. Doç. Dr. Şebnem İlhan ve Prof. Dr. Nafia Fulya İlhan ve davetliler katıldı.

- “Bugün devlet sahibi olmamız bu ödenen bedeller sayesindedir”

Tatar anma töreninde yaptığı konuşmada, “59 yıl önce bu acılar yaşanırken, soykırımdan geçerken, o acımasız katliamlar bizlerin geleceğini sıfırlamak, bizleri meçhul bir geleceğe taşımak için yapılan saldırılara karşın mücahit ruhu ile direnen bir Kıbrıs Türk halkı vardı. En büyük acılardan biri Kumsal baskını, Kıbrıs Türk halkının kalbinde müstesna yerini koruyacak olan Mürüvvet Hanım ve üç evladı Kutsi, Murat, Hakan… Bu yaşananlar tüm dünyaya manşet olmuş bir hadiseydi” dedi.

Bugün bir devlet sahibi olunmasının bu ödenen bedeller sayesinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı ve gazilere şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini Elazığ’da İlhan ailesine gerçekleştirdiğini anımsatan Tatar, “Devletin en üst makamından en kalbi duygularımla bir kez daha İlhan ailesine sabır diliyorum. Bu acıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

- “Bunları belgelemek ve gençlerimizle geleceğe taşımak hepimizin milli görevidir”

Anma törenini düzenleyenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, böyle olayların önemli tarihi belgeler olduğunu belirtti ve “Bu olaylar bizlerin acısıdır. Bunları belgelemek ve gençlerimizle geleceğe taşımak hepimizin milli görevidir” dedi.

Tarihin bilinmesinin önemine vurgu yapan Tatar, bugün devlet sahibi olarak Anavatan Türkiye’nin desteğiyle iki devletli çözüm modelini yeni bir siyaset olarak dünyaya haykırılabildiğini sözlerine ekledi.

Şehitlerin hatırasına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine dair konuşmalar da yer aldı.

Şiir dinletisinin yer aldığı, günün anlam ve önemi Ayşegül Zaim ve ekibinin sahne almasıyla ağıtlarla şehitlerin anıldığı törende ayrıca, BRTK ve GAÜ İletişim Fakültesi iş birliğinde hazırlanan, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in yapım ve yönetmenliğini üstlendiği “Kucakta 3 çocuk sırtta 27 mermi” adlı belgeselin ilk gösterimi de gerçekleşti.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Şebnem İlhan’a plaket takdim edildi.

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21/12/2022 19:47