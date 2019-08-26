Tatar, bu akşam dönüyor

Başbakan Ersin Tatar Türkiye’deki temasları çerçevesinde bu sabah İstanbul’dan Muş’a geçti.

Başbakan Malazgirt ve Ahlat’ta gerçekleştirilen etkinliklere katıldı. Temaslarını tamamlayan Başbakan bu akşam yurda dönecek.

Türklere Anadolu’nun kapılarında kesin zafer sağlayan son savaş bundan 948 yıl önce Malazgirt’te kazanıldı..

Malazgirt Zaferinin 948’inci yıldönümü Bitlis’in Ahlat ve Muş’un Malazgirt ilçesinde etkinliklerle kutlandı.

Konya’daki temaslarını dün tamamlayan Başbakan Ersin Tatar, etkinliklere katılmak üzere İstanbul’dan Muş’a geçti.

Etkinlikler Malazgirt meydan muharebesi tarihi milli parkı ile Ahlat’ta Çarho mevkiindeki “1071 sultan Alparslan Ahlat Otağı” ve yaklaşık 30 kıl çadırın kuruldu.

Başbakan Tatar malazgirt milli parkında kendisi için tahsis edilen özel alanda

Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı bakanlar, Muş milletvekilleri ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Başbakan Tatar, Muş’taki etkinliğin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte helikopterle Ahlat’a gitti.

Başbakan Tatar burada düzenlene etkinlik öncesinde Ahlat Selçuklu Şehitliğini gezdi.

Türkiye’deki temaslarını tamamlayan Başbakan Tatar ve beraberindekiler bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine dönecek.