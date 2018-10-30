Tatar: Bu değişim rüzgarının önünde kimse duramayacak

28 Ekimde Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı seçiminde ilk sırada ikinci tura kalan Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, kendisine verilen desteğin bir değişim ihtiyacından doğduğunu söyledi.

BRT’de Sabah Haber’e telefon ile bağlanan Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, genel başkanlık yarışında kendisine destek vereceklerini açıklayan diğer adaylar Faiz Sucuoğlu ve Sunat Atun’a teşekkür etti.

Ulusal Birlik Partisi’nin büyük bir camia olduğunu kaydeden Tatar, partide bir değişimin sonucunun yaşanmakta olduğunu ifade etti.

Tatar, ikinci tur için rakibi halen genel başkanlık görevini yürüten Hüseyin Özgürgün’ün tutumunun ne olacağını bekleyip göreceklerini söyledi.