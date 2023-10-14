Tatar: Bu görüşmeler bize yeni kapılar açacaktır diye ümit ediyorum

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile toplantısının arından BRT’ye açıklamada bulundu..

Cumhurbaşkanı Tatar, Aliyev ile genel bir değerlendirme yaptıklarını ve Azerbaycan devletinin KKTC’nin her zaman yanında olduğunu söyledi. Tatar, aynı milletten gelen insanlar olarak bu mücadelede birlik ve beraberlik içerisinde olmalarının, herkese fayda sağlayacağını konuştuklarını belirtti.

Tatar, “Karabağ savaşında Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini ve elde ettikleri zaferin ne anlama geldiğini herkesin bilmesi gerekiyor. Bazı dış güçler azerbaycana büyük haksızlık yaptı, dış cepheden bizlerle uğraşanların, her yerde azerbaycan aleyhine bir takım önerge verdiklerini ve algı yaratmaya çalıştıkları gördük. TC ve KKTC her zaman Azerbaycan'ın hep yanındaydı. Bu zaferden sonra azerbaycanda büyük ölçüde rahatlama oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs türk halkının mücadelesinin doğru zeminde olduğunu, Kıbrıs konusunda gelinen noktayı, iki devletli siyaseti, Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlıkları, KKTC’nin tanınmasını ve uluslararası alanda kabul görmesinin engellenmeye çalışılmasının Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından da bilindiğini söyledi.

Tatar Aliyev’in bu bilinçle, Kıbrıs Türk halkı ile her türlü ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını ve bu yönde Aliyev’in hükümet yetkililerine talimatlar verdiğini belirtti.

KKTC üniversitelerine daha fazla öğrenci gelmesi için ilgili bakanlara Aliyev’in talimat verdiğini de dile getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye üzerinden Azerbeycan’dan KKTC’ye daha fazla turist gelebilmesi için de çaba sarf edildiğini ifade etti.

Tatar, “Aliyev, bizim Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki gözlemci üye olarak çalışmalarımızı ve temsiliyetimizi önemsediğini ve destek verdiğini söyledi. Azerbaycan gibi diğer türk devletlerinin de KKTC ile daha yakın ilişkiler içine girmesini temenni ederek ve bu yönde girişimler yapacağını söyledi. Ben de bundan memnunum. KKTC içinde bulunduğu koşullarda, uluslararası hassasiyetin devam ettiği bir ortamda böylesi bir toplantının yapılması ve bize bunların açıklanması memnunuiyet verici ve tarihi bir adım olarak değerlendiriyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında, Azerbaycan halkının gösterdiği yakınlığın ve kardeşlik ilişkisinin, KKTC gerçeğinin orada kabul gördüğünün bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Tatar, “Tanınma buradaki şartlara bağlı oalrak gelişebilir şu an bişey söyleyemem ama bu şekilde karşılanıp ağırlanmamız, verilen mesajlar ve ilham aliyevin liderliği, kararlılığı ve onun düzeyinde bu açıklamaların yapılması tarihi adımlardır” dedi.

İzolasyonların, ambargoların ve kısıtlamaların çağ dışı olduğunu ve bunların KKTC’nin önünde bir tehdit olduğunu Aliyev’e de anlattığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu yapılan tehditlerin ve yapılan haksızlıkların inşallah ortadan kalktığını göreceğiz. Bu görüşmeler bize yeni kapılar açacaktır diye ümit ediyorum. Görüşmeden oldukça olumlu izlenimler aldım” dedi.