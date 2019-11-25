Tatar: Bu kadar ifade özgürlüğü olamaz

Başbakan Ersin Tatar, ülkede zaman zaman fikir ve ifade özgürlüğünün istismar edildiğini söyledi.

Bu ifadeleri bir öğretmenin gündeme getirmesinin kabul edilmez olduğunu kaydeden Tatar, “Amaç öğretmene, eğitime hizmet değil. Başka bir yere hizmet etmektir. Cesaretin varsa siyasete girersin bunları orada söylersin” dedi.

Çoğu öğretmen ve öğrencinin bu sendikacının görüşünü kabul etmediğini kaydeden Tatar,“Bu düşünceler, Kıbrıs Türk halkının duruşuna, düşüncülerine hizmet etmiyor... Bu pozisyonları istismar edenlerin yaptırım ve yasalarla sıkıştırılması lazım. Bu kadar ifade özgürlüğü olamaz. Devletten maaş alacaksın ama bu devlete bunları söyleyeceksin…KKTC’yi zayıflatmak, sorgulatmak, kafa karıştırmak istiyorlar” dedi.

Başsavcıdan bu konuda araştırma yapmasını istediğini anımsatan Başbakan, “Yasalarla ilgili araştırma yapılacak. Esas olan KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına hizmettir. Bu olanlar çalışmalarımıza gölge düşürüyor. Tüm bakanlarla da konuştum. Hükümet olarak bundan rahatsızız” şeklinde konuştu.

25/11/2019 19:42