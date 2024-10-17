Tatar: Bu toplantı yeni siyasetimizi anlatmaya bir fırsattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BRT’ye özel mülakat vererek yaşanan son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

New York temaslarına ilişkin değerlendirmede bulunan Tatar, “ Biz orada iki devletli çözümde ısrarcı olduğumuzu söyledik. Gayrı resmi de olsa bu toplantı yeni siyasetimizi anlatmaya bir fırsattı” dedi.

Tatar, iki devletli siyaseti ortaya koyduktan sonra hiç yılmadıklarını ve bugüne kadar bu siyaseti yürüttüklerini belirtti.

Türkiye’nin en üst düzeyde desteğiyle yeni siyaseti her platformda dile getirdiklerini ifade eden Tatar, “Ulusal egemenliğimizin siyasi eşitliğimizin kabul görmesiyle ancak masaya oturabiliriz” dedi.