Tatar: Bu ülkede bir yere gelindiyse Güner Necat ve onun gibi kadınların sayesindedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’ın onursal başkanı olduğu KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’nin kurucu başkanı Güner Necat’ı evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,

Güner Necat’ın, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde büyük hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu ülkede bir yere gelindiyse Güner Necat ve onun gibi kadınların sayesinde olduğunu ve hizmetlerinin daima hatırlanacağını dile getirdi.

Bu habere tepkiniz:



24/03/2022 14:48