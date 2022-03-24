Tatar: Bu ülkede bir yere gelindiyse Güner Necat ve onun gibi kadınların sayesindedir

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’ın onursal başkanı olduğu KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’nin kurucu başkanı Güner Necat’ı evinde ziyaret etti.

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24/03/2022

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Tatar: Bu ülkede bir yere gelindiyse Güner Necat ve onun gibi kadınların sayesindedir

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’ın onursal başkanı olduğu KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’nin kurucu başkanı Güner Necat’ı evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,

Güner Necat’ın, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde büyük hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu ülkede bir yere gelindiyse Güner Necat ve onun gibi kadınların sayesinde olduğunu ve hizmetlerinin daima hatırlanacağını dile getirdi.

24/03/2022 14:48
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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs, Güner Necat
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