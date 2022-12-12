Tatar: Bu yarış, KKTC’nin tanıtılması bakımından önemli bir etkinlik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cemsa Karting & Sporting Center’de düzenlenen Uluslararası Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nı izledi. Cumhurbaşkanı Tatar, yarışın, KKTC’nin tanıtılması bakımından önemli bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa, Türkiye ve İran’ın önemli drift pilotlarının da araçlarıyla mücadele ettiği, Cemsa Karting & Sporting Center’de düzenlenen Uluslararası Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nı izledi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, şampiyonaya katılan bütün yarışçıları tebrik ederek, bu yarışın, KKTC’nin tanıtılması bakımından önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Tatar, şampiyonada dereceye giren yarışçılara ödül takdiminde de bulundu.

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12/12/2022 09:23