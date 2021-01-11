Tatar bugün Lute ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşecek. CumhurbaşkanlıTatar, danışman Lute’u saat 14.30’da makamında kabul edecek.

Lute, iki liderle, Kıbrıs konusuyla ilgili gayriresmî 5’li bir toplantı organize etmeye yönelik çalışmalar yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede Lute’a, 5 + BM gayriresmî toplantısı öncesi Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüleri zemininde Rum tarafı ile iş birliği ilişkisi geliştirmesini öngören vizyonunu aktaracak.

Lute, Aralık ayı başında adaya gelerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşmüş; ardından ise Atina, Ankara ve Londra’da 5’li toplantı için zemin yaratmaya yönelik temaslarda bulunmuştu.

ANASTASİADİS – LUTE GÖRÜŞMESİ 10.30’DA

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir gayrı resmi 5+1 görüşmesi yapılması hazırlıkları çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter’inin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’u 10.30’da kabul edecek.

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11/01/2021 09:04