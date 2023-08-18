Tatar: Burası bir devlet. Bu devletin kolluk kuvveti var, bir gücü var

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18/08/2023

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Tatar: Burası bir devlet. Bu devletin kolluk kuvveti var, bir gücü var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Pile'deki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Habertürk TV canlı yayınına bağlanarak, "Bu yolu tamamlayacağız. O köydeki insanların kendi topraklarında yaşamaları en doğal hakları. BM her zaman Rum tarafını tutuyor. Bu yıllardan beri böyle. Sanki Ada'da sadece Rum kesimi varmış gibi davranıyor. Rum kesiminden gelecek tepkileri azaltmak için yola müdahalede bulunuyor" dedi.

Bu olayın KKTC'de çok olumlu bir geri dönüş aldığını söyleyen Tatar, "Burası bir devlet. Bu devletin kolluk kuvveti var, bir gücü var. Ne yapacaktık? Tabii ki dozer yardımıyla müdahale ettik. Ben kendi insanımın yaşam hakkını korumalıyım" diye konuştu.

18/08/2023 19:50
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TAGS: Tatar: Burası bir devlet. Bu devletin kolluk kuvveti var, bir gücü var
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