Tatar, camiye yapılan saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Tatar, Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yönelik gerçekleşen kundaklama eylemiyle ilgili yaptığı açıklamada “Bu menfur saldırı, düşmanca bir öfkenin tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yönelik gerçekleşen kundaklama eyleminin, demokrasi ve fikir özgürlüğü ile açıklanması mümkün olmayan, dünya üzerinde 2 milyardan fazla insanın inancına ve kutsal değerlerine yönelik yapılan düşmanca bir öfkenin tezahürü olduğunu vurguladı.

Tatar açıklamasında şunlara yer verdi:

“Unutulmamalıdır ki, farklı kültürler ve dinler arasında hoşgörü, dünyevi barış ve uyumun temel taşıdır ve farklı inançlara mensup halkların birbirine olan saygısı ve anlayışı için elzemdir…

Tarih boyunca birçok medeniyetin varlığını sürdürebilmesinin temel nedenlerinin başında dinler ve kültürler arası hoşgörü gelmektedir. Farklı dinlerin ve kültürlerin birbirini anlamaya ve saygı göstermeye yönelik çabaları, toplumsal huzurun korunmasını sağlar, bu nedenledir ki yaşanan bu menfur saldırı, hoşgörü ve insanlığın ortak değerlerini koruma çabasını yönelik de bir saldırıdır aynı zamanda.

Tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar karşısında faillerin ivedilikle yargı karşısına çıkarılmasının gerekliliğine dikkat çekerken, bu türden çağ dışı saldırıların, tüm dünya insanlığına yönelik bir tehdit olduğunu ve dünya barışını dinamitlediğinin altını çizmek istiyorum.”