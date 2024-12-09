Tatar, Çanakkale Kepez Spor Kulübü heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Kepez Spor Kulübü Başkanı Dr. Azem Ülkü ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolara ve izolasyonlara rağmen KKTC’nin kendi halkı, toprağı, demokrasisi, yargısı ve devlet organları ile bir gerçek olduğunu belirterek, “Bizim arzumuz Türkiye ile ilişkilerin bu bağları bozmaya çalışanlar olmasına rağmen daha da pekişmesi yönündedir” dedi.

Türk kimliğiyle varlıklarını korumaya devam ederken KKTC’de birçok alanda gelişmelerin yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Kepez Spor Kulübü Başkanı ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı’nı ziyaret eden heyete Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Türk Spor Kulübü Başkanı Muhittin Kara ve Lapta Türk Spor Kulübü yöneticileri eşlik etti.