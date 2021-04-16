Tatar- Çavuşoğlu görüşmesi sonrası açıklama yapılıyor

Cumhurbaşkanı Tatar ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi…

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek gayri resmi toplantı öncesi son rötuşları yaptıklarını belirtti

Tatar yaptığı açıklamada 'Egemen eşitlik' vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar , “Federal temelde bir anlaşma olamaz. Devletimize ve egemenliğimize sahip çıkacağız. Egemen eşit iki ayrı devletin iş birliğine dayalı çözüm modelini masaya getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise açıklamasında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın egemen, eşit, yan yana yaşayan iki ayrı devlete dayalı çözüm önerisini destekliyoruz. Sonuç ne olursa olsun her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız” dedi.

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16/04/2021 18:02