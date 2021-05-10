Tatar, Cenevre görüşmeleriyle ilgili milletvekillerin

Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplandı

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10/05/2021

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Tatar, Cenevre görüşmeleriyle ilgili milletvekillerin

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplandı. Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 10.30’da toplanan kurul oturumu kapalı gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre görüşmeleri ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirecek.

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bilgilendirme toplantısının "Göstermelik" olduğunu iddia ederek, meclise girmedi.

Meclis Genel Kurulu, olağanüstüs bilgilendirme toplantısının ardındanlağan toplantısını yapacak.

Toplantının özel gündeminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı yer alıyor.

10/05/2021 11:31
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