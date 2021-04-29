Tatar: Cenevre'de tarihi bir adım attık

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29/04/2021

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Tatar: Cenevre'de tarihi bir adım attık

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'den döndü; Ercan'da basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Cenevre'de tarihi bir adım attıklarını ifade etti.

Açıklama şöyle;

Cenevre'de tarihi bir adım attık. Cenevre'deki çıkışımız dönüm noktasıdır. Kıbrıs'ta adil kalıcı sürdürülebilir bir anlaşma ancak eşit koşullarda, egemen eşitliğimizin ve statümüzün tanımasıyla olabilir.

Onay vermeyeceğimiz bir anlaşma olamaz. Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmamız beklenemez. Bu geleceğimiz için fevkalade tehlikeli bir sürecin başlangıcı olur.

Ben halkımın iradesiyle yeni bir siyasetin temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı seçildim. Yeni fikirlerimizi Cenevre’de açıkça söyledim. Sunumumuz ve yeni fikirlerimiz dünya basınında yer buldu.

Neler yaşadığımızı, ambargolar altında haksızlığa uğradığımızı duyurdum. Bölgede barış ve istikrar isteniyorsa Güvenlik Konseyi değerlendirme ve düzenleme yapmalı.

TKıbrıs’ta iki ayrı devlet var. Anlaşma olmazsa devletimizle yola devam. Müzakereden bir anlaşma çıkmazsa biz devletimizle yolumuza devam edeceğiz

29/04/2021 19:50
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TAGS: ersin tatar, cenevre, kktc
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