Tatar, Cengiz Topel Hastanesi ve Yedidalga İlkokulu’nu ziyaret etti

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13/03/2024

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Tatar, Cengiz Topel Hastanesi ve Yedidalga İlkokulu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cengiz Topel Hastanesi ve Yedidalga İlkokulu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağlıköy Şehitleri’ni Anma Töreni için Lefke Bölgesi’ne giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cengiz Topel Hastanesi ve Yedidalga İlkokulu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cengiz Topel Hastanesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette hastalarla sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yedidalga İlkokulu ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, eğitim hayatlarında öğrencilere başarılar diledi.

 

13/03/2024 15:55
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TAGS: ersin tatar,
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