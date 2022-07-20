Tatar, CHP Çorum milletvekili ile CHP KKTC temsilcisini kabul etti

“Barış harekâtı, bizim halkımızın direnişi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkü’ne olan inancı, birlikte ortaya koyulan irade ile gerçekleşmiş büyük bir başarı örneğidir” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü’yü kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48.yıl dönümünün kutlandığı bugünün Kıbrıs Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, aziz şehitler Allah’tan rahmet, gazilere şükranlarını sunarak Kıbrıs davasına katkı koyan liderleri yad etti. Kıbrıs Türkü ile Türkiye Cumhuriyeti’nin daima birlikte hareket ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin yıllarca Kıbrıs Türkü’nü bu adadan atmak için birçok katliam ve saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü: “Kıbrıs Türkü, Rum saldırılarına örgütlü bir şekilde direnmiştir. 20 Temmuz 1974 cumartesi sabahı Türk askerinin adaya çıkması, Mücahitle Mehmetçiklerin buluşmasında sevinç gözyaşları dinmemiştir. Bizim halkımızın direnişi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkü’ne olan inancı, birlikte ortaya koyulan irade ile gerçekleşmiş büyük bir başarı örneğidir. Pandemiye, ekonomik krize ve Rusya-Ukrayna savaşının bütün olumsuzluklarına rağmen KKTC’yi güçlendirmek için her türlü çalışma yapılmaktadır. Biz herkese, Türkiye Cumhuriyeti’nin bizim garantör ülkemiz olduğunu ve Türk askerinin varlığının önemini dile getiriyoruz. Türk askeri 1974’ten sonra adaya barışı getirmiştir. Türk askeri gelmeseydi bu katliamlar devam edecekti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşlarının ve devleti yönetenlerin birlikte iki devletlilik siyasetine sahip çıkması bizim için oldukça önemlidir.” Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Gökhan Güler de hazır bulundu.

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20/07/2022 19:26