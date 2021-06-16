Tatar, Cinmastik Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre kabulde, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, St. Hilarion Kalesi’nde yapılması planlanan Cercle / Kölsch konserinin Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucunda ertelenmesine tepki göstermek için St. Hilarion Kalesi’nde parkur müsabakası düzenleyeceklerini açıkladı.

Sapsızoğlu, “Bu sayede dünyaya ‘biz buradayız, biz de varız’ mesajını vermeyi hedeflemekteyiz” dedi.

Hasan Sapsızoğlu, her türlü engellemeleri ve ambargoları kınamak adına farkındalık yaratarak dünyaya mesaj verdiklerini söyledi.

"Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz" diyen Sapsızoğlu, sporun farklı uluslar ve bireyler arasında evrensel bir dili ve iletişimi sağlayarak tüm dünyada barış ve kardeşliğin oluşmasına hizmet ettiğini kaydetti ve “Biz de bundan yola çıkarak sporun ortak dilini kullanmayı hedeflemekteyiz” diye konuştu.

Sapsızoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a yoğun temposu içerisinde kendilerine zaman ayırıp projelerine verdiği destek için teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI TATAR: “KIBRIS TÜRKÜNE UYGULANAN HAKSIZ AMBARGOLARI DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ersin Tatar da, Kıbrıs Türk gençlerine özellikle spor alanında uygulanan haksız ambargolara ve kısıtlamalara değinerek, yabancılarla yaptığı tüm temaslarda bunu dile getirmeye ve Kıbrıs Türk halkının ayrı bir devlet olarak var olduğu mesajını dünyaya haykırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, konserin yapılmaması için Kıbrıslı Rumların yaptığı girişimleri kınayarak, federasyonun düzenleyeceği parkur müsabakasına destek belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, haksız ambargolara ve tüm engellemelere rağmen KKTC’nin var olduğunu ve ülkeyi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden genç sporcuların olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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16/06/2021 20:47