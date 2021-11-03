Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva” isimli serginin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı tarafından düzenlenen ve ülkede meydana gelen yangın sonrasında başlatılan, “Bir zeytin fidanı dik, senin de yuvan olsun” kampanyası ile Lapta bölgesinde yer alan Caretta Caretta şenlikleri sonrasında oluşturulan ve Orman Dairesi ile ARUCAD Üniversitesi’nin iş birliğiyle gerçekleşen, “Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva” sergisinin açılışı, dün akşam Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapıldı.

ARUCAD Üniversitesi’nde yer alan etkinlikte konuşma yapan Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sergilenen ve lösemili çocukların boyadığı kuş yuvalarından birinin, Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ankara Anıttepe’de yer alan ormana konuşlandırılmasını öngördüklerini kaydetti. Özsoy, yürütülen kampanyalara her zaman katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sergi açılışındaki konuşmasında, çevre ve kültür için yapılan anlamlı ve değerli çalışmaları takdir ettiğini belirterek, yangın sonrası kuş yuvalarının yapılması kampanyasını ve bu yuvalardan birinin Ankara’daki Atatürk Ormanı’na konuşlandırılacağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, serginin düzenlenmesini sağlayan Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve ARUCAD yetkililerine teşekkür etti.

“Önemli olan KKTC’de bu hassasiyet ve duyarlılığın sürdürülmesidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kamuoyunun dikkatini çekerek gençlerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla ormanların çevrenin ve kültürün değerini paylaşmanın önemini vurguladı.

İskoçya’da gerçekleşen COP26 İklim Konferansı’na atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, küresel ısınmayla birlikte dünyanın gördüğü zararları, iklimi ve çevreyi korumanın yollarını, dünya liderlerinin görüşmekte olduğunu belirterek; “Bizim ülkemiz küçük bir ülke. Kıbrıs Türk halkının çevre konularına duyarlılık göstermesini; böyle etkinliklerle buradaki yaşamın devamı ve çevrenin korunması için yürütülen çalışmaları takdir ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın Kıbrıs Türk halkına uyguladığı tecride rağmen kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, gençleri, çocukları ve halkıyla KKTC’nin, bu gibi etkinlikler aracılığıyla çevre konularına yönelik duyulan hassasiyeti göstererek verdiği mesajın önemine bir kez daha vurgu yaptı.

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03/11/2021 12:27