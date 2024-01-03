Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocuk fitness milli takım sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zagreb’te yarışmaya katılarak, hem grup hem de bireysel olarak başarı elde eden çocuk fitness sporcuları ile KKTC Halter Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu ve federasyon asbaşkanı milli takım antrenörü Neval Çelebioğlu Akgürgen’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, başarı elde eden sporcuları tebrik ederek, kendi bayrağıyla sporcuların ülkeyi uluslararası alanda temsil etmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

“Genç yaşta ülkemize büyük hizmet vermektesiniz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kişisel becerileriyle ve disiplinle bu sporu en iyi şekilde ortaya koyan sporcuları takdir ettiğini söyledi. Antrenörleri ve aileleri de ayrıca verdikleri emek ve ortaya koydukları destekten dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarıların devamını ve gelecek nesillere örnek olmasını temenni etti.