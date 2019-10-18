Tatar: Çocuk istismarı konusunda hassas ve duyarlıyız

Merkezi Mersin’de bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Genel Koordinatörü Çiğdem Çetin Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Kabulde konuşan Dernek Başkanı Saadet Özkan, Türkiye’de yüzlerce okulda çocuklara farkındalık ve çocuk hakları eğitimleri verdiklerini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bir temsilcilik açmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Özkan, çocukları koruyucu bir çok proje çalışmaları olduğundan da bahsetti.

Başbakan Ersin Tatar da, çocuk istismarı konusunda duyarlılık, hassasiyet ve toplum vizyonunun önemine değindi.

“Bizim ülkemizde de her türlü hassasiyet var her türlü duyarlılık var” diyen Başbakan Tatar, gelişen ve nüfusu artan yerlerde bir takım hadiselerle karşı karşıya kalınabilineceğini kaydetti.

Başbakan Tatar, her toplumun kendisini bu konularda geliştirmesi çocukların korunması gerektiğine de dikkat çekerek, “Bize düşen bir şey varsa sizlere katkı koymaya hazırız” dedi.

(BRT)

18/10/2019 16:34