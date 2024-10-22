Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsias Otel davasında ara kararın açıklanmasının ardından BRT’ye konuştu.

Türk adaletine olan güvenini yineleyen Tatar, konuyla ilgili hassasiyetlerini yetkililere bildirdiklerini söyledi.

Depremde kaybedilen canların en büyük acılardan biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, dava sürecini yakından takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Tatar, “Çocuklarımız hepimizin kalbinde yaşayacaktır ve ailelerimizin yanında olacağız. Şampiyon Melekler milletimize mal oldu. Ailelere bir kez daha sabır diliyorum” dedi.