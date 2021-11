Tatar: Çok zaman kaybettik, artık beklemeye tahammülümüz yok

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası başkan ve yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, pandemi sonrası KKTC’de yükseköğretim, turizm ve inşaat sektörünün hızla gelişeceğini ifade ederek, KKTC’nin her alanda bir cazibe merkezi olduğuna işaret etti ve “KKTC’nin geleceği oldukça parlaktır” şeklinde konuştu.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM”

Rum-Yunan ikilisinin, Kıbrıslı Türklerle eşitlik temelinde bir antlaşma istemediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta gelinen aşamanın artık egemen eşit, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngören bir çözümü gerektirdiğini vurgulayarak, bu hususta Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içerisinde hareket edildiğini kaydetti.

“Çok zaman kaybettik, artık beklemeye tahammülümüz yok” diyen Tatar, ortaya konan yeni siyasetin KKTC’nin önünü açtığının altını çizdi.

“KKTC’NİN GELİŞİMİ SÜRECEK”

KKTC’nin egemen bir devlet olarak bütün kuruluşları, tüm ekonomik sektörleri ve insan potansiyeliyle gelişimini sürdüreceğini belirten Tatar, Türkiye’nin çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen münasebetlerin daha da artması ve aradaki bağın her geçen gün daha da güçlenmesiyle geleceğin Kıbrıs Türkü için çok daha aydınlık olduğunu ifade etti.

“SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN BİRBİRLERİYLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TEMASLAR OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Mersin’in 1974 öncesinden beri, Kıbrıs Türkü için büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Tatar, Mersin’in Kıbrıs Türkü’nün dünyaya açılan kapısı olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer sanayi ve ekonomi kuruluşlarıyla yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çeken Tatar, gerek hükümetler arası gerekse sivil toplum örgütlerinin birbirleriyle yaptığı temasların artması ve geliştirilmesi temennisini dile getirdi.

“KKTC, HER GELDİĞİMİZDE DAHA DA GELİŞİYOR”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri de konuşmalarında, KKTC’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek KKTC’nin gelişimini gözlemlediklerine dikkati çekti.

KKTC ve Mersin arasındaki gönül bağına değinilen konuşmalarda, Mersin halkının Cumhurbaşkanı Tatar’a duyduğu sevginin altı çizildi.

08/11/2021 16:37